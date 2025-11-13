Ограничение движения временное, и после завершения ремонтных работ улица снова будет открыта для всех видов транспорта.

В Виннице с 14 по 15 ноября вводится временное ограничение движения транспорта на участке улицы Николая Оводова в связи с проведением аварийного ремонта теплосети, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Работы будут проводиться напротив дома №6, и движение на этом отрезке будет полностью запрещено с 08:00 14 ноября до 15:00 15 ноября. Городские власти призывают водителей учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и неудобств.

При выполнении ремонтных работ работники коммунального предприятия «СМЭД ОДР» установят необходимые дорожные знаки, сигнальные барьеры и организуют объездные пути. Это позволит обеспечить безопасность как участников, так и работников, выполняющих ремонт.

Городской совет также рекомендует пользователям общественного транспорта учесть изменения движения маршруток и троллейбусов и планировать поездки с учетом возможных задержек. Ограничение движения временное, и после завершения ремонтных работ улица снова будет открыта для всех видов автотранспорта.

Кроме того, в Виннице также был введен новый график для транспорта. Нововведения касаются популярных направлений, соединяющих Вишенку, Лугу и Винницкие Хутора.

Как сообщает КП «Винницкая транспортная компания», изменения в расписании связаны с необходимостью оптимизации работы маршрутов и сокращения интервалов между рейсами в часы пик.

Новый график уже доступен пассажирам на остановках, а также на официальном сайте компании и в Telegram-боте. Жители могут предварительно проверять время прибытия транспорта и планировать поездки без задержек.

