Обмеження руху транспорту в Києві на вказаних ділянках спрямовані на покращення якості дорожнього покриття та безпеки.

Часткове обмеження руху транспорту в Києві відбудеться на Каховській вулиці протягом двох днів через проведення ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає «Київавтодор».

14 та 15 листопада з 08:00 до 20:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Дениса Рачінського до Пантелеймона Куліша у Дніпровському районі. Роботи проводитимуться лише за сприятливих погодних умов, наголошують у комунальній корпорації «Київавтодор». Міська влада перепрошує за тимчасові незручності і радить водіям заздалегідь планувати маршрути та враховувати обмеження руху.

Водночас до 20 грудня частково обмежено переміщення пішоходів на Парковому мосту через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна, що дозволить покращити безпеку та продовжити термін служби споруди.

Також до кінця 2025 року триватиме часткове обмеження руху транспорту на мосту через річку Десенка. Роботи стосуються другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві смуги протилежною стороною мосту у бік житлового масиву Троєщина. Переміщення громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін, крайньою правою смугою, відведеною для маршрутних транспортних засобів.

Міська адміністрація нагадує, що обмеження руху транспорту в Києві на вказаних ділянках спрямовані на покращення якості дорожнього покриття та безпеки. Водіям рекомендують користуватися об’їзними шляхами та враховувати можливі затримки під час планування поїздок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.