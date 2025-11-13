Ограничения движения транспорта в Киеве на указанных участках направлены на улучшение качества дорожного покрытия и безопасности.

Частичное ограничение движения транспорта в Киеве состоится на Каховской улице в течение двух дней из-за проведения ремонтных работ, сообщает Politeka.

Информацию предоставляет «Київавтодор».

14 и 15 ноября с 08:00 до 20:00 дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Дениса Рачинского до Пантелеймона Кулиша в Днепровском районе. Работы будут проводиться только при благоприятных погодных условиях, отмечают в коммунальной корпорации «Киевавтодор». Городские власти извиняются за временные неудобства и советуют водителям заранее планировать маршруты и учитывать ограничения движения.

В то же время, до 20 декабря частично ограничено перемещение пешеходов на Парковом мосту через Днепр на Труханов остров. В этот период дорожники планируют провести ремонт мостового полотна, что позволит улучшить безопасность и продлить срок службы сооружения.

Также до конца 2025 года будет продолжаться частичное ограничение движения транспорта на мосту через реку Десенко. Работы касаются второй, третьей и четвертой полос в направлении станции метро Почайна. Для проезда организовано две полосы противоположной стороной моста в сторону жилмассива Троещина. Перемещение общественного транспорта с левого на правый берег осуществляется по-прежнему крайней правой полосой, отведенной для маршрутных транспортных средств.

Городская администрация напоминает, что ограничение движения транспорта в Киеве на указанных участках направлено на улучшение качества дорожного покрытия и безопасности. Водителям рекомендуют пользоваться объездными путями и учитывать возможные задержки при планировании поездок.

