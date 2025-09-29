Размер денежной помощи в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий украинцев составляет 3000 гривен.

Денежное пособие для пенсионеров в Кировоградской области может быть получено жителями отдельной общины и при соблюдении условий, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Александрийского городского совета.

Продолжается реализация Региональной программы поддержки и интеграции внутренне перемещенных лиц, утвержденной распоряжением начальника областной военной администрации от 17 июля 2023 года № 779-р. Денежная помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий украинцев призвана оказать социальную помощь наиболее уязвимым категориям населения, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Право на получение выплаты имеет несколько категорий граждан.

В первую очередь это многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей. Также помощь могут получить лица с инвалидностью I и II группы, а также граждане, достигшие 80-летнего возраста. Все они имеют возможность использовать программу независимо от того, получают ли пенсию, социальные выплаты или другие источники дохода. Единственным исключением являются люди, которые находятся на полном государственном содержании – они не подпадают под действие этой программы.

Размер денежной помощи в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий украинцев составляет 3000 гривен. Эту сумму получают лица с инвалидностью I и II группы, а также люди от 80 лет. Многодетным семьям выплачивается 3000 гривен на каждого члена семьи. Выплата производится один раз в год и призвана стать дополнительной финансовой поддержкой для покрытия наиболее необходимых расходов.

Чтобы воспользоваться программой и получить помощь, необходимо подготовить и предоставить пакет документов. Обязательно нужно написать письменное заявление и добавить копию документа, удостоверяющего личность. Также следует предоставить копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, справки о взятии на учет как внутренне перемещенного лица и справку из банка с указанием IBAN-счета для зачисления средств.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены дополнительные документы. Люди с инвалидностью должны добавить выписку из решения медико-социальной экспертной комиссии или справки МСЭК, а также копию удостоверения (при наличии). Многодетные семьи должны предоставить копии свидетельств о рождении детей младше 14 лет, а также копии удостоверений родителей и детей как членов многодетной семьи.

Подать заявление и необходимые документы можно лично, обратившись в Управление социальной защиты населения. Прием осуществляется по адресу: город Александрия, улица Шевченко, 109, кабинет 5 или 15.

