Проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області покликаний створити базові умови для комфортного проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стартує за ініціативою благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.

Така програма охоплює внутрішньо переміщених осіб, місцевих жителів та людей у тимчасових пунктах проживання, які не можуть самостійно підготуватися до зими або отримати державну підтримку.

Проєкт «Гуманітарне реагування на критичні потреби постраждалих від війни під час підготовки до зими 2025–2026 років» передбачає багатосекторну допомогу для вразливих категорій населення. Основна мета ініціативи — забезпечити базові потреби та життєстійкість громадян у холодний період.

Допомога надаватиметься:

внутрішньо переміщеним особам;

місцевим жителям, постраждалим від війни;

людям у тимчасових пунктах перебування.

Пріоритет надається особам із підвищеною вразливістю:

громадянам з інвалідністю чи травмами;

людям із хронічними або тяжкими хворобами;

пенсіонерам віком від 60 років;

жінкам із груп ризику, включно з самотніми матерями, вагітними та тими, що годують груддю;

сім’ям із дітьми до трьох років;

багатодітним родинам із трьома та більше дітьми до 18 років.

Конкретні види підтримки у різних громадах Дніпропетровської області:

Синельниківський район, Слов’янська громада — паливні брикети;

Нікопольський район: села Зоря та Приміське — гранти на комунальні послуги; село Покровське та Марганецька громада — паливні брикети.

За словами організаторів, проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області покликаний створити базові умови для комфортного проживання, допомогти родинам зустріти зиму з теплом та безпекою.

