Проект гуманитарной помощи пенсионерам в Днепропетровской области призван создать базовые условия для комфортного проживания.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стартует по инициативе благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.

Такая программа охватывает внутренне перемещенные лица, местные жители и люди во временных пунктах проживания, которые не могут самостоятельно подготовиться к зиме или получить государственную поддержку.

Проект «Гуманитарное реагирование на критические потребности пострадавших от войны во время подготовки к зиме 2025-2026 годов» предусматривает многосекторную помощь для уязвимых категорий населения. Основная цель инициативы – обеспечить базовые потребности и жизнестойкость граждан в холодный период.

Помощь будет оказываться:

внутренне перемещенным лицам;

местным жителям, пострадавшим от войны;

людям во временных точках пребывания.

Приоритет предоставляется лицам с повышенной уязвимостью:

гражданам с инвалидностью или травмами;

людям с хроническими или тяжелыми болезнями;

пенсионерам в возрасте от 60 лет;

женщинам из групп риска, включая одиноких матерей, беременных и кормящих грудью;

семьям с детьми до трех лет;

многодетным семьям с тремя и более детьми младше 18 лет.

Конкретные виды поддержки в разных общинах Днепропетровской области:

Синельниковский район, Славянская община - топливные брикеты;

Никопольский район: села Зоря и Пригородное - гранты на коммунальные услуги; село Покровское и Марганецкая община – топливные брикеты.

По словам организаторов, проект гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области призван создать базовые условия для комфортного проживания, помочь семьям встретить зиму с теплом и безопасностью.

