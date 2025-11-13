Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стартует по инициативе благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.
Такая программа охватывает внутренне перемещенные лица, местные жители и люди во временных пунктах проживания, которые не могут самостоятельно подготовиться к зиме или получить государственную поддержку.
Проект «Гуманитарное реагирование на критические потребности пострадавших от войны во время подготовки к зиме 2025-2026 годов» предусматривает многосекторную помощь для уязвимых категорий населения. Основная цель инициативы – обеспечить базовые потребности и жизнестойкость граждан в холодный период.
Помощь будет оказываться:
- внутренне перемещенным лицам;
- местным жителям, пострадавшим от войны;
- людям во временных точках пребывания.
Приоритет предоставляется лицам с повышенной уязвимостью:
- гражданам с инвалидностью или травмами;
- людям с хроническими или тяжелыми болезнями;
- пенсионерам в возрасте от 60 лет;
- женщинам из групп риска, включая одиноких матерей, беременных и кормящих грудью;
- семьям с детьми до трех лет;
- многодетным семьям с тремя и более детьми младше 18 лет.
Конкретные виды поддержки в разных общинах Днепропетровской области:
- Синельниковский район, Славянская община - топливные брикеты;
- Никопольский район: села Зоря и Пригородное - гранты на коммунальные услуги; село Покровское и Марганецкая община – топливные брикеты.
По словам организаторов, проект гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области призван создать базовые условия для комфортного проживания, помочь семьям встретить зиму с теплом и безопасностью.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.