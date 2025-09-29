У Дніпропетровській області з 1 по 3 жовтня 2025 року енергетики планують застосовувати нові графіки відключення світла.

АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 1-3 жовтня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема обмеження торкнуться Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади в Дніпропетровській області. Там у середу, 1 жовтня, з 8:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці села Степове.

Крім того, в середу графіки відключення світла також будуть застосовувати в таких населених пунктах:

Велика Долина (вулиця Фартушного) – з 8:30 до 18:00;

Царичанка (вул. Базівська, Транспортна, Затишна, Соборна, Шкільна, Канавна, Піски, Світла, Тростяна, Врожайна, Замкова, Подолянська, Приорильська, Сквозна, пров. Залізничний, Приорільський) – роботи почнуться о 8:00 та триватимуть до 12, 14 або 18-ї години.

у четвер, 2 жовтня, графіки відключення світла в Дніпропетровській області діятимуть із 8:00 до 14:00 та торкнуться, як повідомляє Politeka:

с.Бабайківка (вул. Весняна, Дружна, Квітнева, Осіння, Прибережна, Проїзна, Снігова);

с.Царичанка (14-ї Гвардійської Дивізії, Шевченка, Календюка, Берегова, Соснова, Лесі Українки, Майська, Підʼїздна, Ракетна, Ризакувата, Річна, Южмашівська та ін.).

У пʼятницю, 03.10, планові знеструмлення знову відбудуться в селищі Царичанка. Без електроенергії з 8:00 до 12-14 години залишаться мешканці будинків по вулицях Соборна, Шкільна, Бутенка, Лісова, Робітнича та ін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про подорожчання продуктів: чого очікувати восени 2025 року.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на електроенергію: кого торкнулися зміни.

Крім того, Politeka розповідала про грошову допомогу для пенсіонерів : хто може претендувати на виплати, перелік категорій.