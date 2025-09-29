В Днепропетровской области с 1 по 3 октября 2025 года энергетики планируют применять новые графики отключения света.

АО "ДТЭК Днепровские электросети" предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на 1-3 октября 2025 года, пишет Politeka.

В частности, ограничения коснутся Гречаноподовской сельской территориальной общины в Днепропетровской области. Там в среду, 1 октября, с 8:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жители села Степное.

Кроме того, в среду графики отключения света также будут применяться в следующих населенных пунктах:

Большая Долина (улица Фартушного) – с 8:30 до 18:00;

Царичанка (ул. Базовская, Транспортная, Уютная, Соборная, Школьная, Канавная, Пески, Светлая, Тростяная, Урожайная, Замковая, Подолянская, Приорильская, Сквозная, пер.Железнодорожный, Приорильский) – работы начнутся в 8:00 и продлятся до 12, 14 или 18 часов.

в четверг, 2 октября, графики отключения света в Днепропетровской области будут действовать с 8:00 до 14:00 и коснутся, как сообщает Politeka:

с.Бабайковка (ул. Весенняя, Дружная, Апрельская, Осенняя, Прибрежная, Проездная, Снежная);

с.Царичанка (14-й Гвардейской Дивизии, Шевченко, Календюка, Береговая, Сосновая, Леси Украинки, Майская, Подъездная, Ракетная, Ризаковатая, Речная, Южмашевская и др.).

В пятницу, 03.10, плановые обесточивания снова состоятся в поселке Царичанка. Без электроэнергии с 8:00 до 12-14 часов останутся жильцы домов по улицам Соборная, Школьная, Бутенко, Лесная, Рабочая и т.д.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о подорожании продуктов: чего ожидать осенью 2025 года.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на электроэнергию: кого затронули изменения.

Кроме того, Politeka рассказывала о денежной помощи для пенсионеров: кто может претендовать на выплаты, перечень категорий.