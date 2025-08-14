Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області ще не відбулося, однак рішення вже підготували.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області набуде чинності з 1 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Моршинська міська територіальна громада проінформувала про зміну розцінок на управління побутовими відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області стосуватиметься всіх населених пунктів громади, серед яких села Довге, Фалиш, Станків, Лисовичі, Баня Лисовицька, Долішнє, Горішнє, Нова Лукавиця, Воля Лукавицька, Воля Задеревацька та Задеревач.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області зумовлене подорожчанням видалення побутових відходів на Стрийському полігоні. Вартість тонни змішаних побутових відходів із 1 вересня 2025 року зростає з 700 до 750 гривень 30 копійок відповідно до рішення Стрийської міської ради.

Через це економічно обґрунтована ціна для мешканців сіл Моршинської ТГ становитиме 320 гривень 40 копійок за кубічний метр, що розраховано з норми накопичення 0,240 тонни або 1,2 кубічного метра на одного мешканця за рік. В перерахунку на одного мешканця місячна плата складатиме 32 грн.

Структура витрат скоригованої вартості враховує матеріальні витрати на пальне, запчастини амортизацію та з ЄСВ, прямі витрати на оплату праці, загальновиробничі та адміністративні, а також витрати на збут.

Підсумкова собівартість управління побутовими відходами становить понад 1 400 000 гривень. З ПДВ вартість збирання, перевезення та видалення побутових відходів складе 320.39.

Місцева влада підкреслює, що нові розцінки є економічно виправданим кроком для забезпечення безперебійного збирання та утилізації відходів. Зростання плати відображає реальні витрати на утримання транспорту, оплату праці працівників та експлуатацію обладнання.

