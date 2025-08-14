Повышение тарифов на коммунальные услуги в Львовской области еще не произошло, однако решение уже подготовили.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области вступит в силу с 1 сентября 2025, сообщает Politeka.

Моршинское городское территориальное общество проинформировало об изменении расценок на управление бытовыми отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области будет касаться всех населенных пунктов общины, среди которых села Довге, Фалыш, Станок, Лисовичи, Баня Лысовицкая, Долишнее, Горишнее, Новая Лукавица, Воля Лукавицкая, Воля Задеревацкая и Задеревач.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Львовской области обусловлено подорожанием удаления бытовых отходов на Стрыйском полигоне. Стоимость тонны смешанных бытовых отходов с 1 сентября 2025 растет с 700 до 750 гривен 30 копеек в соответствии с решением Стрыйского городского совета.

Поэтому экономически обоснованная цена для жителей сел Моршинской ТГ составит 320 гривен 40 копеек за кубический метр, что рассчитано из нормы накопления 0,240 тонны или 1,2 кубического метра на одного жителя в год. В пересчете на одного жителя месячная плата составит 32 грн.

Структура расходов скорректированной стоимости учитывает материальные затраты на топливо, запчасти амортизацию и ЕСВ, прямые затраты на оплату труда, общепроизводственные и административные, а также затраты на сбыт.

Итоговая себестоимость управления бытовыми отходами составляет более 1400000 гривен. С НДС стоимость сбора, перевозки и удаления бытовых отходов составит 320.39.

Местные власти подчеркивают, что новые расценки являются экономически оправданным шагом для обеспечения бесперебойного сбора и утилизации отходов. Рост платы отражает реальные затраты на содержание транспорта, оплату труда работников и эксплуатацию оборудования.

