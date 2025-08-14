Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області вдарило по гамнцях місцевих мешканців, тож розповідаємо про це детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області офіційно почало діяти з 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

В Ізмаїлі Одеської області оголосили про підвищення тарифів на комунальні послуги. Зокрема, йдеться про централізоване водопостачання та водовідведення. Про це стало відомо після ухвалення відповідного рішення виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради.

КП «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» попередило жителів міста за тиждень до зміни розцінок. Нові цифри в платіжках суттєво б'ють по гаманцях жителів міста.

Так, централізоване водопостачання подорожчло з 27 гривень 50 копійок до 34.30 за кубометр. Це приріст на 6.80 або майже 25 відсотків. Водовідведення зросло ще суттєвіше, з 33 гривень 40 копійок до 42.30. Приріст становить 8.90 або 26,6 відсотка.

Для багатоповерхівок із внутрішньобудинковими системами водопостачання ціна також виросла з 28 гривень 10 копійок до 35.10. Водовідведення в таких будинках підскочило з 33.80 грн до 42.90. Відповідно це на 24,9 і 26,9 відсотка більше, ніж раніше.

У місцевому водоканалі пояснили це рішення зростанням вартості електроенергії, матеріалів та фондом оплати праці. Нагадаємо, що востаннє розцінки на воду в Ізмаїлі переглядали у червні минулого року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відображає загальну тенденцію зростання цін на ЖКП в Україні. За останній рік в середньому українці платять на 20% більше. Найбільше подорожчала електроенергія, приріст склав більше, ніж 60%.

За даними AgroReview, також помітне зростання спостерігається в таких сферах як управління багатоквартирними будинками, прибирання сміття, утримання і ремонт житла, водопостачання і каналізація.

