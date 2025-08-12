Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вже відбулося, що означає новий удар по гаманцях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стосується Вознесенська, повідомляє Politeka.

Про підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області з 1 червня проінформувала Вознесенська міськрада на сторінці в Instagram.

Місцеве КП повідомило мешканців про зміну вартості централізованого водопостачання та водовідведення. Нові розцінки зачепили не лише населення, а й бюджетні установи та інші організації.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області викликане рішенням виконавчого комітету міськради, яке ухвалили ще наприкінці травня. Згідно з цим документом, з 1 червня почали діяти оновлені розцінки на подачу та відведення води.

Тепер мешканці платять за централізоване водопостачання 34 гривні 89 копійок за кубометр, а за водовідведення 11.6. Це ціни з урахуванням ПДВ.

Для бюджетних організацій, як-от школи чи лікарні, а також інших споживачів, розцінки встановили трохи вищі. За воду вони платитимуть 41.69, а за відведення - 12 гривень 56 копійок за кубометр. Крім того, окремо визначили ціну для комунального підприємства «Таборівське КП». Її розмір склав 39.2.

У КП «Водопостачання м. Вознесенська» нагадали споживачам. що показники, як і раніше, можна подати телефоном. Для цього працюють номери 3-22-62 і (050) 271-32-97. Також доступна електронна пошта vodavoz.zbut@gmail.com.

У листі потрібно вказати адресу, особовий рахунок, прізвище та кінцеві показники лічильника. А питання щодо нових розцінок або передачі показників можна з’ясувати через абонентський відділ, скориставшись тими ж контактами.

