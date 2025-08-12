Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области уже произошло, что означает новый удар по кошелькам местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области касается Вознесенска, сообщает Politeka.

О повышении тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области с 1 июня проинформировал Вознесенский горсовет на странице в Instagram.

Местное КП сообщило жителей об изменении стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода. Новые расценки коснулись не только населения, но и бюджетных учреждений и других организаций.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вызвано решением исполнительного комитета горсовета, которое было принято еще в конце мая. Согласно этому документу, с 1 июня начали действовать обновленные расценки на подачу и отвод воды.

Теперь жители платят за централизованное водоснабжение 34 гривны 89 копеек за кубометр, а за водоотвод 11.6. Это цены с учетом НДС.

Для бюджетных организаций, таких как школы или больницы, а также других потребителей, расценки установили немного выше. За воду они будут платить 41.69, а за отвод – 12 гривен 56 копеек за кубометр. Кроме того, отдельно определили цену для коммунального предприятия "Таборовское КП". Ее размер составил 39.2.

В КП "Водоснабжение г. Вознесенска" напомнили потребителям. что показатели по-прежнему можно подать по телефону. Для этого работают номера 3-22-62 и (050) 271-32-97. Также доступна по электронной почте vodavoz.zbut@gmail.com.

В письме следует указать адрес, лицевой счет, фамилию и конечные показатели счетчика. А вопрос о новых расценках или передаче показателей можно выяснить через абонентский отдел, воспользовавшись теми же контактами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.