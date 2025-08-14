Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области ударило по кошмарам местных жителей, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области официально начало действовать с 1 июня 2025 года, сообщает Politeka.

В Измаиле Одесской области объявили о повышении тарифов на коммунальные услуги В частности, речь идет о централизованном водоснабжении и водоотводе. Об этом стало известно при принятии соответствующего решения исполнительным комитетом Измаильского городского совета.

КП «Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» предупредило жителей города за неделю до смены расценок. Новые цифры в платежках существенно отражаются на кошельках жителей города.

Так, централизованное водоснабжение подорожало с 27 гривен 50 копеек до 34.30 за кубометр. Это прирост на 6,80 или почти 25 процентов. Водоотвод вырос еще более существенно, с 33 гривен 40 копеек до 42.30. Прирост составляет 8,90 или 26,6 процента.

Для многоэтажек с внутридомовыми системами водоснабжения цена выросла с 28 гривен 10 копеек до 35.10. Водоотвод в таких домах подскочил с 33.80 грн до 42.90. Соответственно, это на 24,9 и 26,9 процента больше, чем раньше.

В местном водоканале объяснили это решение ростом стоимости электроэнергии, материалов и фондом оплаты труда. Напомним, что последний раз рассценки на воду в Измаиле пересматривались в июне прошлого года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отражает общую тенденцию роста цен на ЖКУ в Украине. За последний год в среднем украинцы платят на 20% больше. Больше всего подорожала электроэнергия, прирост составил более 60%.

По данным AgroReview, также заметный рост наблюдается в таких сферах как управление многоквартирными домами, уборка мусора, содержание и ремонт жилья, водоснабжение и канализация.

