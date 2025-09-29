Прогноз погоди на жовтень в Запоріжжі 2025 року, який оприлюднили метеорологи, свідчить про багато сюрпризів у другий місяць осені.

Прогноз погоди на жовтень в Запоріжжі зробили синоптики та розповіли, які сюрпризи чекати у другий місяць осені, повідомляє Politeka.net.

Прогноз опублікували синоптики порталу "Метеопрог".

Метеорологи зробили прогноз погоди на жовтень в Запоріжжі, що дозволяє оцінити очікувані тенденції другого місяця осені.

За багаторічними спостереженнями синоптиків, цей місяць традиційно вирізняється помірно прохолодною та здебільшого сухою погодою.

Середня місячна температура повітря у цей період зазвичай становить близько 10,3 градуса тепла. Попри загальну стабільність кліматичних умов, у різні роки спостерігалися значні температурні коливання. Так, абсолютний максимум був зафіксований 3 жовтня 1999 року, коли повітря прогрілося до 34 градусів тепла. Водночас найнижчий температурний показник було зафіксовано 19 жовтня 1949 року – тоді стовпчики термометрів опустилися до 8,7 градуса морозу.

Прогноз погоди на жовтень в Запоріжжі 2025 року, який оприлюднили метеорологи, свідчить про те, що місяць може бути трохи теплішим за кліматичну норму. Очікується, що середня місячна температура повітря становитиме близько 11,3 градуса тепла, що приблизно на 1 градус вище за середні багаторічні показники. Це означає, що погода може бути дещо комфортнішою, ніж зазвичай, із м’якішими денними температурами.

Що стосується кількості опадів, то вона прогнозується на рівні 36 міліметрів, що цілком відповідає кліматичній нормі для цього місяця. Такий прогноз дозволяє припустити, що жовтень 2025-ого пройде без суттєвих відхилень від звичних погодних умов – з помірною кількістю дощів і приємними температурними показниками.

