Прогноз погоды на октябрь в Запорожье сделали синоптики и рассказали, какие сюрпризы ждать во второй месяц осени, сообщает Politeka.net.

Прогноз опубликовали синоптики портала "Метеопрог".

Метеорологи сделали прогноз погоды на октябрь, что позволяет оценить ожидаемые тенденции второго месяца осени.

По многолетним наблюдениям синоптиков, этот месяц традиционно отличается умеренно прохладной и в основном сухой погодой.

Средняя лунная температура воздуха в этот период обычно составляет около 10,3 градуса тепла. Несмотря на стабильность климатических условий, в разные годы наблюдались значительные температурные колебания. Так, абсолютный максимум был зафиксирован 3 числа 1999, когда воздух прогрелся до 34 градусов тепла. В то же время, самый низкий температурный показатель был зафиксирован 19 октября 1949 года – тогда столбики термометров опустились до 8,7 градуса мороза.

Прогноз погоды на октябрь в Запорожье 2025 года, который обнародовали метеорологи, свидетельствует о том, что месяц может быть немного теплее климатической нормы. Ожидается, что средняя месячная температура воздуха будет составлять около 11,3 градуса тепла, что примерно на 1 градус выше средних многолетних показателей. Это означает, что погода может быть несколько более комфортной, чем обычно, с более мягкими дневными температурами.

Что касается количества осадков, то оно прогнозируется на уровне 36 миллиметров, что полностью соответствует климатической норме для этого месяца. Такой прогноз позволяет предположить, что второй месяц осени 2025 пройдет без существенных отклонений от привычных погодных условий – с умеренным количеством дождей и приятными температурными показателями.

