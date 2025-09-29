Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Сумській області відбудеться не на всі послуги.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Сумській області запровадять лише для окремої частини українців, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Головною метою цього рішення є спрямування додаткових коштів на погашення боргів перед НЕК «Укренерго» та підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Сумській області відбудеться не на всі послуги. Найбільш відчутні зміни стосуватимуться тарифів на розподіл електроенергії. Рішення про коригування було ухвалене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, після детального аналізу роботи енергетичних компаній за попередні роки.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко підкреслив, що перегляд тарифів є необхідним інструментом для компенсації недоотриманих доходів операторами системи розподілу. Загалом зміни охоплять 18 компаній, які працюють за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, які енергокомпанії отримають у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на зменшення заборгованості перед системним оператором, а також на фінансування заходів, потрібних для надійного проходження осінньо-зимового періоду 2025–2026 років. За словами члена правління НЕК «Укренерго» Івана Юрика, першочергово кошти підуть на підтримку генерації, що є критично важливим для стабільної роботи енергосистеми в умовах пікових навантажень.

Аналітики зауважують, що для пересічних домогосподарств підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Сумській області буде майже непомітним і суттєво не вплине на рівень витрат. Водночас бізнес-сектор може відчути значно сильніший ефект: збільшення вартості розподілу електроенергії підвищить операційні витрати підприємств, що, у свою чергу, може позначитися на цінах товарів та послуг у регіоні.

