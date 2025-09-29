Увеличение тарифов на коммуналку с 1 октября в Сумской области состоится не на все услуги.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Сумской области будет введено только для отдельной части украинцев, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Главной целью этого решения является направление дополнительных средств на погашение долгов перед НЭК «Укрэнерго» и подготовку энергосистемы к новому отопительному сезону.

Увеличение тарифов на коммуналку с 1 октября в Сумской области состоится не на все услуги. Наиболее ощутимые изменения будут касаться тарифов на распределение электроэнергии. Решение о корректировке было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг после детального анализа работы энергетических компаний за предыдущие годы.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что пересмотр тарифов является необходимым инструментом для компенсации недополученных доходов операторами системы распределения. В общей сложности изменения охватят 18 компаний, работающих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, полученные энергокомпаниями в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на уменьшение задолженности перед системным оператором, а также на финансирование мер, необходимых для надежного прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 годов. По словам члена правления НЭК «Укрэнерго» Ивана Юрика, в первую очередь средства пойдут на поддержку генерации, что критически важно для стабильной работы энергосистемы в условиях пиковых нагрузок.

Аналитики отмечают, что для рядовых домохозяйств повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Сумской области будет почти незаметным и существенно не повлияет на уровень расходов. В то же время бизнес-сектор может ощутить более сильный эффект: увеличение стоимости распределения электроэнергии повысит операционные расходы предприятий, что, в свою очередь, может сказаться на ценах товаров и услуг в регионе.

