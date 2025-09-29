Підвищення тарифів на воду у Харківській області вже викликає активне обговорення, оскільки співвідношення ціни та якості поки що виглядає несправедливим для населення.

Підвищення тарифів на воду у Харківській області набуде чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зростання складе 13,2% для послуг централізованого водопостачання та водовідведення, що зумовлено потребою оновлення очисних споруд та збільшенням витрат підприємства, повідомляє міська влада Берестина.

Мешканці міста висловлюють занепокоєння, вважаючи нові тарифи надмірними та звертають увагу на незадовільну якість води. Нагадаємо, що у 2025 році один кубометр водопостачання коштував 49,40 грн, водовідведення – 83,10 грн, а сумарно споживач платив 132,50 грн. Абонплата тоді становила 27,04 грн щомісяця. Після підвищення тариф сягне 149,99 грн за кубометр, тобто на 17,49 грн більше.

Директор «Водоканалу» Микола Дубина пояснив, що для модернізації та ремонту обладнання планується витратити близько 400 млн грн. Фінансування проєкту передбачене поетапно з залученням інвесторів. Місцева громада активно обговорює нововведення у соціальних мережах та під офіційними повідомленнями. Багато жителів підкреслюють, що попередні тарифи вже не відповідали рівню обслуговування, а нове підвищення суттєво вплине на сімейні бюджети.

Люди закликають провести незалежну перевірку стану водопостачання та обґрунтованості нових розцінок. Для багатьох абонентів вода – це не тільки економічне питання, а й щоденний комфорт та безпека. Місцева адміністрація наполягає на необхідності інвестицій та модернізації, однак для мешканців головним залишається реальний рівень послуг.

Підвищення тарифів на воду у Харківській області вже викликає активне обговорення, оскільки співвідношення ціни та якості поки що виглядає несправедливим для населення.

Джерело: Берестин Інфо

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.