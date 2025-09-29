Повышение тарифов на воду в Харьковской области уже вызывает активное обсуждение, поскольку соотношение цены и качества пока выглядит несправедливым для населения.

Повышение тарифов на воду в Харьковской области вступит в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Рост составит 13,2% для услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, что обусловлено необходимостью обновления очистных сооружений и увеличением расходов предприятия, сообщают городские власти Берестина.

Жители города выражают обеспокоенность, считая новые тарифы чрезмерными и обращают внимание на неудовлетворительное качество воды. Напомним, что в 2025 году один кубометр водоснабжения стоил 49,40 грн, водоотвод – 83,10 грн, а суммарно потребитель платил 132,50 грн. Абонплата тогда составила 27,04 грн в месяц. После повышения тариф достигнет 149,99 грн за кубометр, то есть на 17,49 грн больше.

Директор «Водоканала» Николай Дубина пояснил, что для модернизации и ремонта оборудования планируется потратить около 400 млн. грн. Финансирование проекта предусмотрено поэтапно с привлечением инвесторов. Местная община активно обсуждает нововведения в социальных сетях и под официальными сообщениями. Многие жители подчеркивают, что предыдущие тарифы уже не соответствовали уровню обслуживания, а новое повышение существенно отразится на семейных бюджетах.

Люди призывают провести независимую проверку состояния водоснабжения и новых расценок. Для многих абонентов вода – это не только экономический вопрос, но и ежедневный комфорт и безопасность. Местная администрация настаивает на необходимости инвестиций и модернизации, однако для жителей главным остается реальный уровень услуг.

Повышение тарифов на воду в Харьковской области уже вызывает активное обсуждение, поскольку соотношение цены и качества пока выглядит несправедливым для населения.

Источник: Берестин Инфо

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, что Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за которого родственники льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.