Місцеві мешканці, втомлені від постійного зростання цін, зіштовхнулися з підвищенням тарифів у Львові.

У серпні 2025 року відбулося підвищення тарифів у Львові на електроенергію, але далеко не всі відчують ці зміни на собі, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів у Львові, перш за все, означає, що граничні ціни на електроенергію для бізнесу зростуть у вечірній час, а для населення розцінки залишаться без змін.

Уперше про зміни в вартості електроенергії для бізнесу повідомили ще наприкінці липня. Основна причина такого рішення полягає у створенні умов для імпорту в пікові вечірні години, а також зменшення дефіциту потужностей в енергосистемі України.

З 1 серпня граничні ціни на ринку добу наперед і внутрішньодобовому ринку в період з 17:00 до 23:00 зросли з 9 тисяч до 15 тисяч гривень за мегават-годину. На балансуючому ринку максимальна вартість виросте з 10 тисяч до 16 тисяч за мегават-годину.

Важливо розуміти що підвищення тарифів у Львові не означає автоматичного зростання для простих споживачів. Для населення вартість залишиться на рівні 4.32 грн за кіловат-годину і буде чинною до жовтня 2025 року. Тих же, хто користується двозонними лічильниками, очікують нічні розцінки у розмірі 2.16 грн.

Разом з тим, мешканці облцентру зіштовхнулися з подорожчанням проїзд у громадському транспорті. З 1 червня користувачі системи "ЛеоКарт" платять 17 грн, при оплаті банківською карткою - 20, а готівкою, як і раніше, 25. Для студентів діє пільга, тому вони платять 8.50.

Рішення про зміну вартості квитків ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. Як пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, це необхідний крок, щоб адаптувати розцінки до сучасних економічних реалій і підтримати стабільну роботу транспорту.

