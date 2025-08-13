Местные жители, уставшие от постоянного роста цен, столкнулись с повышением тарифов во Львове.

В августе 2025 года произошло повышение тарифов во Львове на электроэнергию, но далеко не все ощутят эти изменения на себе, сообщает Politeka.

Повышение тарифов во Львове прежде всего означает, что предельные цены на электроэнергию для бизнеса возрастут в вечернее время, а для населения расценки останутся без изменений.

Впервые об изменениях стоимости электроэнергии для бизнеса сообщили еще в конце июля. Основной причиной такого решения является создание условий для импорта в пиковые вечерние часы, а также уменьшение дефицита мощностей в энергосистеме Украины.

С 1 августа предельные цены на рынке сутки вперед и внутрисуточном рынке в период с 17:00 до 23:00 выросли с 9 тысяч до 15 тысяч гривен за мегаватт-час. На балансирующем рынке максимальная стоимость вырастет с 10 тысяч до 16 тысяч за мегаватт-час.

Важно понимать, что повышение тарифов во Львове не означает автоматического роста для простых потребителей. Для населения стоимость останется на уровне 4.32 грн за киловатт-час и будет действовать до октября 2025 года. Те же, кто пользуется двухзонными счетчиками, ожидают ночные расценки в размере 2.16 грн.

Вместе с тем жители облцентра столкнулись с подорожанием проезда в общественном транспорте. С 1 июня пользователи системы "ЛеоКарт" платят 17 грн, при оплате банковской картой - 20, а наличными по-прежнему 25. Для студентов действует льгота, поэтому они платят 8.50.

Решение об изменении стоимости билетов принял исполнительный комитет Львовского городского совета. Как пояснил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило, это необходимый шаг, чтобы адаптировать расценки к современным экономическим реалиям и поддержать стабильную работу транспорта.

