Заплановану грошову допомогу для ВПО у Харківській області та інших регіонів зможуть отримати нее всі переселенці.

Переселенці зможуть отримати нову грошову допомогу для ВПО у Харківській області від держави напередодні опалювального сезону, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили в Міністерстві соціальної політики.

Готується нова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка передбачає виділення коштів на придбання твердого палива. Питання є надзвичайно актуальним, адже досі допомогу на опалення надавали переважно міжнародні гуманітарні організації, причому лише мешканцям прифронтових територій.

У той же час тисячі переселенців, які оселилися в інших регіонах країни, так само відчувають потребу в цій підтримці, проте залишалися без необхідної допомоги.

Заплановану грошову допомогу для ВПО у Харківській області та інших регіонів зможуть отримати переселенці, які користуються субсидіями або мають пільги на паливо.

Головною відмінністю нової програми стане те, що кошти виплачуватимуть не лише в окремих областях, а по всій Україні, за винятком прифронтових регіонів, де й надалі допомогу надаватимуть міжнародні фонди.

Для прикладу, у сезоні 2024–2025 року середній розмір виплати становив понад 8 000 гривень, і очікується, що у новому сезоні сума буде не меншою, що дозволить родинам частково покрити витрати на дрова, вугілля або інші види твердого палива.

Щоб скористатися правом на цю грошову допомогу для ВПО у Харківській області та інших регіонах, громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб матимуть кілька варіантів звернення.

Вони зможуть подати заяву особисто, звернувшись до територіальних управлінь Пенсійного фонду України, органів місцевого самоврядування – сільських, селищних чи міських рад, а також до військових адміністрацій чи центрів надання адміністративних послуг.

Для зручності також передбачено можливість оформлення виплати онлайн – через офіційні вебпортали Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної політики або за допомогою державного сервісу "Дія".

