Запланированную денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области и других регионов смогут получить все переселенцы.

Переселенцы смогут получить новую денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области от государства накануне отопительного сезона, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в Министерстве социальной политики.

Готовится новая программа поддержки внутриперемещенных лиц, которая предусматривает выделение средств на приобретение твердого топлива. Вопрос чрезвычайно актуален, ведь до сих пор поддержка на отопление оказывали преимущественно международные гуманитарные организации, причем только жителям прифронтовых территорий.

В то же время тысячи переселенцев, поселившихся в других регионах страны, так же нуждаются в этой поддержке, однако оставались без необходимой поддержки.

Планируемую денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области и других регионов смогут получить переселенцы, которые пользуются субсидиями или имеют льготы на топливо.

Главным отличием новой программы станет то, что средства будут выплачиваться не только в отдельных областях, а по всей Украине, за исключением прифронтовых регионов, где и в дальнейшем помощь будут оказывать международные фонды.

Например, в сезоне 2024-2025 года средний размер выплаты составил более 8 000 гривен, и ожидается, что в новом сезоне сумма будет не меньше, что позволит семьям частично покрыть расходы на дрова, уголь или другие виды твердого топлива.

Чтобы воспользоваться правом на эту денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области и других регионах, граждане из числа внутренне перемещенных лиц будут иметь несколько вариантов обращения.

Они смогут подать заявление лично, обратившись в территориальные управления Пенсионного фонда Украины, органы местного самоуправления – сельские, поселковые или городские советы, а также военные администрации или центры предоставления административных услуг.

Для удобства предусмотрена возможность оформления выплаты онлайн – через официальные вебпорталы Пенсионного фонда Украины, Министерства социальной политики или с помощью государственного сервиса "Дія".

