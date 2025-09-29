Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске с 1 октября временно изменяет доступность электронных сервисов, сообщает Politeka.

Информацию подтверждает КП "Электроавтотранс" ИФ. По его данным, жители города не смогут оплачивать билеты через EasyPay: QR-платеж в приложении будет недоступен ориентировочно до декабря 2025 года.

Продажа электронных проездных через EasyPay прекращается с 25 сентября 2025 года. Ранее приобретенные билеты остаются действительными, поэтому воспользоваться ими можно будет до 30 сентября. Поэтому пользователям следует планировать поездки с учетом указанных сроков, чтобы избежать неудобств в транспорте.

Если EasyPay временно не работает, пассажирам предлагают альтернативные методы оплаты. В частности, QR-коды от Portmone, Monobank или ПриватБанк позволяют продолжать бесконтактную оплату проезда быстро и удобно даже в период, когда EasyPay находится вне доступа.

Отмечается, что изменения носят временный характер и направлены на оптимизацию системы расчета и повышения качества сервиса для пассажиров. Жителям советуют заранее позаботиться об альтернативных способах оплаты, чтобы поездки общественным транспортом оставались комфортными и бесперебойными.

Итак, новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске предусматривает временное ограничение EasyPay с 1 октября 2025 года, в то же время предлагая проверенные методы расчета, позволяющие пассажирам продолжать пользоваться общественным транспортом без помех.

К слову, в городе также сообщалось об ограничении движения.

