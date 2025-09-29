Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську пропонує перевірені методи розрахунку, які дозволяють пасажирам продовжувати користуватися громадським транспортом без перешкод.

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську з 1 жовтня тимчасово змінює доступність електронних сервісів, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджує КП «Електроавтотранс» ІФ. За його даними, мешканці міста не зможуть оплачувати квитки через EasyPay: QR-платіж у застосунку буде недоступний орієнтовно до грудня 2025 року.

Продаж електронних проїзних через EasyPay припиняється вже з 25 вересня 2025 року. Раніше придбані квитки залишаються дійсними, тому скористатися ними можна буде до 30 вересня включно. Через це користувачам слід планувати поїздки з урахуванням зазначених термінів, аби уникнути незручностей у транспорті.

Якщо EasyPay тимчасово не функціонує, пасажирам пропонують альтернативні методи оплати. Зокрема, QR-коди від Portmone, Monobank або ПриватБанк дозволяють продовжувати безконтактну оплату проїзду швидко й зручно, навіть у період, коли EasyPay перебуває поза доступом.

Наголошується, що зміни мають тимчасовий характер і спрямовані на оптимізацію системи розрахунку та підвищення якості сервісу для пасажирів. Мешканцям радять заздалегідь подбати про альтернативні способи оплати, щоб поїздки громадським транспортом залишалися комфортними й безперебійними.

Отже, нова система оплати проїзду в Івано-Франківську передбачає тимчасове обмеження EasyPay з 1 жовтня 2025 року, водночас пропонуючи перевірені методи розрахунку, які дозволяють пасажирам продовжувати користуватися громадським транспортом без перешкод.

До слова, в місті також повідомляли про обмеження руху.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам