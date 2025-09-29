Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется в виде ежемесячных выплат, размер которых установлен в зависимости от категории получателей.

Правительство Украины приняло решение продлить срок выплат денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области еще на шесть месяцев, пишет Politeka.net.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, согласно новому постановлению выплаты будут осуществляться по меньшей мере до февраля 2026 года, обеспечивая стабильную финансовую поддержку для переселенцев.

Кто может получить

Продолжение касается нескольких основных категорий внутриперемещенных лиц:

лиц с инвалидностью I–III группы, нуждающихся в дополнительной финансовой поддержки для покрытия базовых потребностей;

семей с детьми младше 18 лет, а также тех, где дети продолжают обучение – до 23 лет;

семей, в составе которых все члены нетрудоспособны и не способны самостоятельно обеспечивать свое существование.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области

Поддержка предоставляется в виде ежемесячных выплат, размер которых установлен в зависимости от категории получателей:

взрослые переселенцы будут получать по 2000 гривен в месяц;

дети и лица с инвалидностью – по 3000 гривен в месяц.

Выплата начисляется на каждого члена семьи внутренне перемещенных лиц, принадлежащего к уязвимой категории. При этом одним из условий получения является то, что среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать 9 444 гривны.

Нововведения в порядке предоставления денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области

Принятое постановление содержит ряд важных изменений, призванных упростить процедуру получения и расширить круг лиц, которые могут его получить.

Во-первых , изменен подход к учету депозитных средств. Теперь наличие на банковском депозите суммы, превышающей 100 000 гривен, не будет основанием для отказа в начислении помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и другим детям, в отношении которых официально подтвержден факт отсутствия родительской опеки.

Во-вторых , предусмотрено автоматическое возобновление выплат для неработающих трудоспособных лиц. Если такое лицо после прекращения пособия в пределах шестимесячного периода зарегистрируется в центре занятости как безработное или устроится на работу другим способом, начисление средств будет возобновлено без необходимости повторного подачи заявлений.

Особенности получения

Одним из ключевых преимуществ нового постановления является то, что продление выплат будет происходить автоматически. Переселенцам не нужно повторно обращаться в органы социальной защиты или Пенсионный фонд – все начисления будут производиться непрерывно.

Это позволит избежать бюрократических трудностей и гарантирует непрерывную поддержку людям, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не могут самостоятельно обеспечить свои базовые потребности.

