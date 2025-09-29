Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області надається у вигляді щомісячних виплат, розмір яких встановлено залежно від категорії отримувачів.

Уряд України ухвалив рішення продовжити термін виплат грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області ще на шість місяців, пише Politeka.net.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, згідно з новою постановою, виплати здійснюватимуться щонайменше до лютого 2026 року, забезпечуючи стабільну фінансову підтримку для переселенців.

Хто може отримати

Продовження виплат стосується кількох основних категорій внутрішньо переміщених осіб:

осіб з інвалідністю I–III групи, які потребують додаткової фінансової підтримки для покриття базових потреб;

сімей із дітьми віком до 18 років, а також тих, де діти продовжують навчання – до 23 років;

сімей, у складі яких усі члени є непрацездатними та не здатні самостійно забезпечувати своє існування.

Розмір грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області

Підтримка надається у вигляді щомісячних виплат, розмір яких встановлено залежно від категорії отримувачів:

дорослі переселенці отримуватимуть по 2 000 гривень на місяць;

діти та особи з інвалідністю – по 3 000 гривень на місяць.

Виплата нараховується на кожного члена родини внутрішньо переміщених осіб, який належить до вразливої категорії. При цьому однією з умов для отримання є те, що середньомісячний дохід на одну особу в сім’ї не повинен перевищувати 9 444 гривні.

Нововведення у порядку надання грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області

Прийнята постанова містить низку важливих змін, які покликані спростити процедуру отримання та розширити коло осіб, які можуть її одержати.

По-перше, змінено підхід до врахування депозитних коштів. Відтепер наявність на банківському депозиті суми, що перевищує 100 000 гривень, не буде підставою для відмови у нарахуванні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим дітям, стосовно яких офіційно підтверджено факт відсутності батьківського піклування.

По-друге, передбачено автоматичне поновлення виплат для непрацюючих працездатних осіб. Якщо така особа після припинення допомоги в межах шестимісячного періоду зареєструється у центрі зайнятості як безробітна або влаштується на роботу іншим способом, нарахування коштів буде відновлено без необхідності повторного подання заяв.

Особливості отримання

Однією з ключових переваг нової постанови є те, що продовження виплат відбуватиметься автоматично. Переселенцям не потрібно повторно звертатися до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду – усі нарахування здійснюватимуться безперервно.

Це дозволить уникнути бюрократичних труднощів і гарантує безперервну підтримку людям, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах і не мають змоги самостійно забезпечити свої базові потреби.

