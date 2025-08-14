Робота для пенсіонерів у Львові охоплює як фізично активні, так і спокійні позиції, з гнучким розподілом часу та підтримкою з боку колег.

Робота для пенсіонерів у Львові пропонується одразу у кількох сферах — охорона, готельно-ресторанний бізнес та прибирання квартир, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

У Шевченківському районі потрібен охоронець на будівельний майданчик по вулиці Миколайчука. Зарплата становить 9 500 грн, виплати без затримок. Робота доступна для людей з інвалідністю, пенсіонерів, а перевага надається ветеранам. Графік — доба через дві.

Основні обов’язки включають збереження матеріальних цінностей, спостереження за територією об’єкту та контроль перепускного режиму. Важлива відсутність алкогольної та наркотичної залежності, відповідальність та задовільний стан здоров’я.

РГК «Скіфія», ресторанно-готельний комплекс, шукає прибиральницю для підтримки чистоти у залах та прилеглих приміщеннях. Зарплата — 14 000–18 000 грн, або 800 грн/день + % від банкетів.

Графік 2/2 або 3/3 з 08:00 до 20:00. Для працівників із інших міст надається житло, трансфер по Львову, дворазове харчування та корпоративна знижка 50%. Обов’язки включають створення затишної атмосфери для гостей, підтримку санітарних норм і роботу у дружньому колективі.

Компанія Apartments Arkadija Lviv шукає покоївку для прибирання подобових квартир у центрі міста. Оплата 17 000–22 000 грн із системою преміювання.

Графік — 10−15 повних діб та 5 змін з 09:00 до 15:00 на місяць, з можливими незначними корективами. Обов’язки включають прибирання квартир, заміну білизни, оновлення засобів гігієни, поселення та виселення гостей. Всі умови праці гарантуються, а відсутність скарг чи промахів винагороджується премією.

