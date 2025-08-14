Работа для пенсионеров во Львове включает как физически активные, так и спокойные позиции, с гибким распределением времени и поддержкой со стороны коллег.

Работа для пенсионеров во Львове предлагается сразу в нескольких сферах - охрана, гостинично-ресторанный бизнес и уборка квартир, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В Шевченковском районе требуется охранник на строительную площадку по улице Миколайчука. Зарплата составляет 9500 грн, выплаты без задержек. Работа доступна для людей с инвалидностью, пенсионеров, а предпочтение отдается ветеранам. График – сутки через два.

Основные обязанности включают сохранение материальных ценностей, наблюдение за территорией объекта и контроль пропускного режима. Важно отсутствие алкогольной и наркотической зависимости, ответственность и состояние здоровья.

РГК «Скифия», ресторанно-гостиничный комплекс, ищет уборщицу для поддержания чистоты в залах и близлежащих помещениях. Зарплата – 14 000–18 000 грн, или 800 грн/день + % от банкетов.

График 2/2 или 3/3 с 08:00 до 20:00. Для работников из других городов предоставляется жилье, трансфер по Львову, двухразовое питание и корпоративная скидка 50%. Обязанности включают в себя создание уютной атмосферы для гостей, поддержание санитарных норм и работу в дружественном коллективе.

Компания Apartments Arkadija Lviv ищет горничную для уборки квартир в центре города. Оплата 17000–22000 грн с системой премирования.

График - 10-15 полных суток и 5 смен с 09:00 до 15:00 в месяц, с возможными незначительными коррективами. Обязанности включают уборку квартир, замену белья, обновление средств гигиены, поселение и выселение гостей. Все условия труда гарантируются, а отсутствие жалоб или промахов вознаграждается премией.

