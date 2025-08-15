Билеты по новому графику поездов из Львова уже доступны в железнодорожных кассах.

Новый график движения поездов из Львова заденет популярный маршрут, пользующийся большим спросом в летний и осенний период, сообщает Politeka.net.

Об изменениях объявила пресс-служба «Укрзализныця».

В ответ на растущий спрос пассажиров «Укрзализныця» вводит дополнительный железнодорожный рейс, который соединит Львов и Ворохту. Это решение позволит обеспечить более удобный и быстрый доезд в популярные туристические места Карпат в августе.

Новый график движения поездов из Львова

Экспресс №414/413 до Ворохты

Отправка запланирована на 21, 22, 24 и 28 августа в 23:29. Время прибытия 05:30 на следующий день.

Экспресс №783/784 из Ворохты во Львов

Обратные рейсы будут отправляться из Ворохты 22, 23, 25 и 29 августа в 06:20. Прибытие – в 11:20.

Также 17 августа возобновляет движение экспресс №817/818, поэтому пассажиры снова смогут насладиться комфортным путешествием по живописным Карпатам.

Все рейсы будут проходить через Ивано-Франковск, Яремче и Татаров-Буковель, что делает их удобными не только для туристов, направляющихся в горнолыжные и оздоровительные курорты, но и жителей этих регионов.

Введение дополнительного маршрута стало возможным благодаря оптимизации использования подвижного состава в Харьковском направлении. Вагоны, ранее имевшие длительные простои, теперь используются более эффективно, обеспечивая перевозку пассажиров на направлениях с высоким спросом.

Билеты по новому графику поездов уже доступны в железнодорожных кассах, а также в онлайн-формате – на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в мобильном приложении «Укрзализныця».

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области: кому следует готовиться к новым ценам.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому обещают платить от 17 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: под угрозой оказался ключевой товар.