Дефіцит продуктів у Львівській області вже призвів до подорожчання майже вдвічі.

Дефіцит продуктів у Львівській області створює ризик суттєвого підвищення вартості житнього хліба через можливу відсутність внутрішнього виробництва жита, повідомляє Politeka.

За прогнозом директора Спілки «Борошномели України» Родіона Рибчинського, у 2025–2026 роках ціна за буханець може сягнути 40–50 гривень через потребу закупівлі дорогої імпортної сировини.

Ситуація вважається критичною, адже частина борошна для пекарень уже надходить з Польщі та країн Балтії. Основна причина дефіциту полягає у небажанні аграріїв вирощувати жито через його меншу врожайність — близько 40 центнерів з гектара, тоді як пшениця дає 60. Для фермерів це означає нижчі прибутки, тому вони обирають інші культури.

Вагомим чинником стала й Білорусь, яка раніше була головним постачальником, але нині майже припинила відвантаження. Внутрішні обсяги не покривають навіть мінімальних потреб.

Дефіцит продуктів у Львівській області вже призвів до подорожчання жита майже вдвічі: з 6–7 тисяч гривень за тонну у 2024 році до 12–14 тисяч у травні 2025-го. Аналогічно виросла ціна житнього борошна — з 10 тисяч у 2024-му до 18–20 тисяч у 2025-му.

Такі тенденції спричиняють значне подорожчання хліба, а окремі виробники можуть припинити випікання житніх сортів через нерентабельність. Імпортне борошно дорожче, а вітчизняного стає дедалі менше. Разом з тим, експерт відзначає, що високі ціни здатні стимулювати аграріїв повернутися до вирощування жита, і у сезоні 2026/2027 можливе розширення площ, що допоможе стабілізувати ринок. Однак найближчі два роки стануть періодом складної адаптації.

