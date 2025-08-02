Місцевим жителям варто знати про введення обмежень руху у Льовові, тому розповідаємо, що відомо з цього приводу.

Обмеження руху у Львові передбачає, що водіям доведеться на два дні підлаштовуватись під ремонтні заходи, повідомляє Politeka.

Як інформує Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА на своїй сторінці в Facebook, на вулиці Брюховицькій, неподалік будинку 210а, тимчасово перекриють залізничний переїзд.

Обмеження руху у Львові розпочнеться з 6:00 4 серпня і триватиме до 20:00 5 серпня. Ремонти на ділянці між Рясним і Кар’єрною проводить підрозділ «Підзамчівська дистанція колії» компанії «Укрзалізниця». Саме через них і виникає необхідність повністю перекрити пересування транспорту.

Обмеження руху у Львові супроводжуватиметься тимчасовою схемою об’їзду. У міській адміністрації просять планувати свої маршрути заздалегідь і уникати цієї ділянки без нагальної потреби.

За словами керівника департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА, жителям та гостям міста варто враховувати зміни у схемі проїзду під час подорожей. Роботи охоплюють відрізок залізничної колії, що знаходиться на позначці 0 554 км. Після завершення ремонту планується повне відновлення проїзду.

Окрім цього, в місті тривають й інші дорожні роботи, зокрема на Личаківській. На цій ділянці від Пасічної до Тракту Глинянського ліквідовують просідання проїжджої частини. Почали поточний ремонт, який, попри складність, не передбачає повного перекриття дороги.

Минулого року на цій вулиці облаштували додаткову смугу, тож проїзд хоч і уповільнений, але можливий.

Ремонтні заходи охоплюють площу в 260 квадратних метрів. Робітники демонтують стару бруківку, вирівнюють основу дороги, а потім викладуть її знову. За прогнозами, закінчити все планують орієнтовно до середини серпня 2025 року. Виконавцем виступає ШРП Личаківського району.

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