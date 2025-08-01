Новий графік руху транспорту у Львові передбачає зручніший доїзд до торгового центру для жителів районів, які охоплює маршрут.

З 1 серпня у Львові діятиме новий графік руху транспорту, адже маршрут №33 продовжено до ТРЦ «Вікторія Гарденс», повідомляє Politeka.

Як інформує міська рада, з 1 серпня змінено напрямок руху автобусного маршруту №33. Транспорт, що донині курсував від вулиці Виговського через Січових Стрільців, Петлюри та Любінську, тепер продовжуватиме свій шлях до вулиці Наукової, де розташований торговий центр.

Зазначимо, цей маршрут відновили лише у червні поточного року. Його не було з початку пандемії COVID-19.

Оновлений шлях виглядає так: вул. Наукова (ТРЦ «Вікторія Гарденс») – Кульпарківська – Виговського – Петлюри – Любінська – Окружна – Антоновича – Митрополита Андрея – пл. Святого Юра – Устияновича – І. Фаріон – Каменярів – Крушельницької – Словацького – Січових Стрільців – Костюшка – пл. Генерала Григоренка – Листопадового Чину – пл. Святого Юра – Митрополита Андрея – Митрополита Ангеловича – Героїв УПА – Копистинського – Любінська – Петлюри – Вітряна – Кульпарківська – Перфецького – Кульпарківська – Наукова (ТРЦ).

Новий графік руху транспорту у Львові передбачає зручніший доїзд до торгового центру для жителів районів, які охоплює маршрут.

До слова, також повідомлялося про обмеження руху у місті. пресслужбі міської ради, роботи триватимуть з 31 липня та охоплять важливу транспортну розв’язку на перехресті Сахарова, Вітовського і Коперника.

Місто готується до комплексного оновлення перехрестя, де сходяться одразу п’ять вулиць: Сахарова, Вітовського, Коперника, Нечуя-Левицького та Героїв Майдану. Впродовж восьми днів тут триватимуть ремонтні заходи.

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