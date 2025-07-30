Місцевим мешканцям варто знати про введення обмежень руху у Львові, щоб спланувати свої поїздки.

У центрі Львова на кілька днів запровадять обмеження руху, які вплинуть як на приватний транспорт, так і на електротранспорт, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, роботи триватимуть з 31 липня та охоплять важливу транспортну розв’язку на перехресті Сахарова, Вітовського і Коперника.

Обмеження руху у Львові розпочнуться вже цього четверга. Місто готується до комплексного оновлення перехрестя, де сходяться одразу п’ять вулиць: Сахарова, Вітовського, Коперника, Нечуя-Левицького та Героїв Майдану. Впродовж восьми днів тут триватимуть ремонтні заходи.

Як пояснюють у мерії, мета не в капітальній реконструкції, а в оновленні, яке дозволить зшити розірвану велоінфраструктуру, поліпшити безбар’єрний доступ на пішохідних переходах та пристосувати зупинки до потреб маломобільних пасажирів. Паралельно з цим проведуть ремонт трамвайної колії.

План реалізовуватимуть у два етапи. Перший триватиме з 31 липня до 3 серпня, другий із 4 по 7 серпня. Протягом цього періоду обмеження руху у Львові торкнуться як окремих вулиць, так і трамвайних маршрутів.

Під час першого етапу повністю закриють парну сторону вул. Нечуя-Левицького у напрямку до вул. Чупринки. Об’їхати можна буде через вул. Богуна. Аналогічна ситуація очікує й на парну сторону Героїв Майдану, яка веде до Стрийської.

Тут радять їхати через Сахарова. Вітовського частково залишиться відкритою. А ось вул. Лукіяновича працюватиме лише як заїзд із Грабовського, бо стане тупиковою.

Трамвай №3 тимчасово не курсуватиме. №9 ходитиме лише до Мушака, де розташована Академія мистецтв. Маршрут №4 зміниться лише у напрямку вокзалу, де його прокладуть через Івана Франка, Соборну, Митну, Підвальну, Ринок та Коперника. У зворотному напрямку пересування залишиться без змін.

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