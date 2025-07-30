Местным жителям следует знать о введении ограничений движения во Львове, чтобы спланировать свои поездки.

В центре Львова на несколько дней будут введены ограничения движения , которые повлияют как на частный транспорт, так и на электротранспорт, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, работы будут продолжаться с 31 июля и охватят важную транспортную развязку на перекрестке Сахарова, Витовского и Коперника.

Ограничения движения во Львове начнутся уже в этот четверг. Город готовится к комплексному обновлению перекрестка, где сходятся сразу пять улиц: Сахарова, Витовского, Коперника, Нечуя-Левицкого и Героев Майдана. В течение восьми дней здесь будут продолжаться ремонтные мероприятия.

Как поясняют в мэрии, цель не в капитальной реконструкции, а в обновлении, которое позволит сшить разорванную велоинфраструктуру, улучшить безбарьерный доступ на пешеходных переходах и приспособить остановки к потребностям маломобильных пассажиров.

План будут реализовываться в два этапа. Первый продлится с 31 июля по 3 августа, второй с 4 по 7 августа. В течение этого периода ограничения движения во Львове затронут как отдельные улицы, так и трамвайные маршруты.

Во время первого этапа полностью закроют четную сторону ул. Нечуя-Левицкого в направлении ул. Чубки. Объехать можно будет через ул. Богун. Аналогичная ситуация ожидает и парную сторону Героев Майдана, ведущую к Стрыйской.

Здесь советуют ехать через Сахарова. Витовского частично останется открытым. А вот ул. Лукияновича будет работать только как заезд с Грабовского, потому что станет тупиковым.

Трамвай №3 временно не будет курсировать. №9 будет ходить только в Мушак, где расположена Академия искусств. Маршрут №4 изменится только в направлении вокзала, где его проложат через Ивана Франко, Соборную, Таможенную, Подвальную, Рынок и Коперника. В обратном направлении передвижение останется без изменений.

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