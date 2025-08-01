Новый график движения транспорта во Львове предусматривает более удобный доезд в торговый центр для жителей районов, охватывающих маршрут.

С 1 августа во Львове будет действовать новый график движения транспорта, ведь маршрут №33 продлен до ТРЦ «Виктория Гарденс», сообщает Politeka.

Как информирует городской совет, с 1 августа изменено направление движения автобусного маршрута №33. Транспорт, который до сих пор курсировал от улицы Выговского через Сечевых Стрельцов, Петлюры и Любинскую, теперь будет продолжать свой путь на улицу Научную, где расположен торговый центр.

Отметим, этот маршрут был восстановлен только в июне текущего года. Его не было с самого начала пандемии COVID-19.

Обновленный путь выглядит следующим образом: ул. Научная (ТРЦ «Виктория Гарденс») – Кульпарковская – Выговского – Петлюры – Любинская – Окружная – Антоновича – Митрополита Андрея – пл. Святого Юра – Устияновича – И. Фарион – Каменщиков – Крушельницкой – Словацкого – Сечевых Стрельцов – Костюшко – пл. Генерала Григоренко – Ноябрьского Чина – пл. Святого Юра – Митрополита Андрея – Митрополита Ангеловича – Героев УПА – Копистинского – Любинская – Петлюры – Ветряная – Кульпарковская – Перфецкого – Кульпарковская – Научная (ТРЦ).

Новый график движения транспорта во Львове предусматривает более удобный доезд в торговый центр для жителей районов, охватывающих маршрут.

Кстати, также сообщалось об ограничении движения в городе. пресс-службе городского совета, работы продлятся с 31 июля и охватят важную транспортную развязку на перекрестке Сахарова, Витовского и Коперника.

Город готовится к комплексному обновлению перекрестка, где сходятся сразу пять улиц: Сахарова, Витовского, Коперника, Нечуя-Левицкого и Героев Майдана. В течение восьми дней здесь будут продолжаться ремонтные мероприятия.

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