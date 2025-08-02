Ограничения движения во Львове предполагают, что водителям придется на два дня подстраиваться под ремонтные мероприятия, сообщает Politeka.
Как сообщает Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА на своей странице в Facebook, на улице Брюховицкой, недалеко от дома 210а, временно перекроют железнодорожный переезд.
Ограничение движения во Львове начнется с 6:00 4 августа и продлится до 20:00 5 августа. Ремонты на участке между Обильным и Карьерной проводит подразделение «Подзамчевская дистанция пути» компании «Укрзализныця». Именно из-за них и возникает необходимость полностью перекрыть передвижение транспорта.
Ограничения движения во Львове будут сопровождаться временной схемой объезда. В городской администрации просят планировать свои маршруты заранее и избегать этого участка без необходимости.
По словам руководителя департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА, жителям и гостям города следует учитывать изменения в схеме проезда во время поездок. Работы охватывают отрезок железнодорожного пути, который находится на отметке 0554 км. После завершения ремонта планируется полное возобновление проезда.
Кроме этого, в городе продолжаются и другие дорожные работы, в частности, на Лычаковской. На этом участке от Пасечной до Тракта Глинянского ликвидируют проседание проезжей части. Приступили к текущему ремонту, который, несмотря на сложность, не предполагает полного перекрытия дороги.
В прошлом году на этой улице обустроили дополнительную полосу, так что проезд хоть и замедлен, но возможен.
Ремонтные мероприятия охватывают площадь 260 квадратных метров. Рабочие демонтируют старую брусчатку, выравнивают основание дороги, а затем выложат ее снова. По прогнозам, закончить все планируется ориентировочно к середине августа 2025 года. Исполнителем выступает ШРП Лычаковского района.
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