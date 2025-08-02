Местным жителям следует знать о введении ограничений движения во Львове, поэтому рассказываем, что известно по этому поводу.

Ограничения движения во Львове предполагают, что водителям придется на два дня подстраиваться под ремонтные мероприятия, сообщает Politeka.

Как сообщает Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА на своей странице в Facebook, на улице Брюховицкой, недалеко от дома 210а, временно перекроют железнодорожный переезд.

Ограничение движения во Львове начнется с 6:00 4 августа и продлится до 20:00 5 августа. Ремонты на участке между Обильным и Карьерной проводит подразделение «Подзамчевская дистанция пути» компании «Укрзализныця». Именно из-за них и возникает необходимость полностью перекрыть передвижение транспорта.

Ограничения движения во Львове будут сопровождаться временной схемой объезда. В городской администрации просят планировать свои маршруты заранее и избегать этого участка без необходимости.

По словам руководителя департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА, жителям и гостям города следует учитывать изменения в схеме проезда во время поездок. Работы охватывают отрезок железнодорожного пути, который находится на отметке 0554 км. После завершения ремонта планируется полное возобновление проезда.

Кроме этого, в городе продолжаются и другие дорожные работы, в частности, на Лычаковской. На этом участке от Пасечной до Тракта Глинянского ликвидируют проседание проезжей части. Приступили к текущему ремонту, который, несмотря на сложность, не предполагает полного перекрытия дороги.

В прошлом году на этой улице обустроили дополнительную полосу, так что проезд хоть и замедлен, но возможен.

Ремонтные мероприятия охватывают площадь 260 квадратных метров. Рабочие демонтируют старую брусчатку, выравнивают основание дороги, а затем выложат ее снова. По прогнозам, закончить все планируется ориентировочно к середине августа 2025 года. Исполнителем выступает ШРП Лычаковского района.

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