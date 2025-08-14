Дефицит продуктов во Львовской области уже привел к удорожанию почти вдвое.

Дефицит продуктов во Львовской области создает риск существенного повышения стоимости ржаного хлеба из-за возможного отсутствия внутреннего производства ржи, сообщает Politeka.

По прогнозу директора Союза «Мукомелелы Украины» Родиона Рыбчинского, в 2025–2026 годах цена за буханку может достичь 40–50 гривен из-за необходимости закупки дорогостоящего импортного сырья.

Ситуация считается критической, ведь часть муки для пекарен уже поступает из Польши и стран Балтии. Основная причина дефицита заключается в нежелании аграриев выращивать рожь из-за ее меньшей урожайности — около 40 центнеров с гектара, тогда как пшеница дает 60. Для фермеров это означает более низкие доходы, поэтому они выбирают другие культуры.

Весомым фактором стала и Белоруссия, которая раньше была главным поставщиком, но сейчас почти прекратила отгрузку. Внутренние объемы не покрывают даже минимальные потребности.

Дефицит продуктов во Львовской области уже привел к удорожанию ржи почти вдвое: с 6-7 тысяч гривен за тонну в 2024 году до 12-14 тысяч в мае 2025 года. Аналогично выросла цена ржаной муки — с 10 тысяч в 2024 году до 18–20 тысяч в 2025 году.

Такие тенденции влекут за собой значительное подорожание хлеба, а отдельные производители могут прекратить выпекание ржаных сортов из-за нерентабельности. Импортная мука дороже, а отечественной становится все меньше. Вместе с тем эксперт отмечает, что высокие цены способны стимулировать аграриев вернуться к выращиванию ржи, и в сезоне 2026/2027 возможно расширение площадей, что поможет стабилизировать рынок. Однако в ближайшие два года станут периодом сложной адаптации.

