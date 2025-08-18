Київавтодор закликає мешканців та гостей міста зважати на обмеження руху транспорту в Києві під час планування своїх маршрутів.

Обмеження руху транспорту в Києві вводиться на декількох ділянках доріг в українській столиці, проте зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі КМДА.

У період з 18 по 20 серпня почалося проведення дорожніх робіт на проспекті Леоніда Каденюка. У комунальній корпорації «Київавтодор» повідомляють, що протягом цих днів рух діє часткове обмеження руху транспорту в Києві.

Фахівці комунального підприємства ШЕУ Дніпровського району працюватимуть над оновленням верхнього шару асфальтобетонного покриття. Ремонтні роботи охоплять обидва напрямки пересування і проводитимуться по всій протяжності проспекту. Щоб мінімізувати затори, дорожники здійснюватимуть роботи поетапно, із по черговим частковим перекриттям пересування.

Крім того, 19 серпня з 8 години ранку і до 21 години вечора буде обмеження руху транспорту в Києві на вулиці Оноре де Бальзака. Тут дорожні бригади комунального підприємства ШЕУ Деснянського району виконуватимуть роботи з укладання нового верхнього шару асфальтобетону на перехресті з вулицею Сержа Лифаря.

Подібні роботи є плановими та спрямовані на продовження терміну експлуатації дорожнього полотна, створення комфортних і безпечних умов для водіїв і пішоходів.

Київавтодор закликає мешканців та гостей міста зважати на це під час планування своїх маршрутів, аби уникати незручностей і заздалегідь коригувати час поїздок. У корпорації наголошують, що подібні заходи є необхідними для підвищення безпеки та якості дорожньої інфраструктури, а також перепрошують водіїв і пасажирів громадського транспорту за тимчасові труднощі.

