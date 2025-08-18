Киевавтодор призывает жителей и гостей города учитывать ограничение движения транспорта в Киеве во время планирования своих маршрутов.

Ограничения движения транспорта в Киеве вводятся на нескольких участках дорог в украинской столице, однако изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В период с 18 по 20 августа началось проведение дорожных работ по проспекту Леонида Каденюка. В коммунальной корпорации Киевавтодор сообщают, что в течение этих дней движение действует частичное ограничение движения транспорта в Киеве.

Специалисты коммунального предприятия ШЭУ Днепровского района будут работать над обновлением верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы охватят оба направления передвижения и будут проводиться по всей протяженности проспекта. Чтобы минимизировать пробки, дорожники будут производить ремонт поэтапно, с последующим частичным перекрытием передвижения.

Кроме того, 19 августа с 8 часов утра и до 21 часов вечера будет ограничение движения транспорта в Киеве на улице Оноре де Бальзака. Здесь дорожные бригады коммунального предприятия ШЭУ Деснянского района будут выполнять работы по укладке нового верхнего слоя асфальтобетона на перекрестке с улицей Сержа Лифаря.

Подобные работы плановые и направлены на продление срока эксплуатации дорожного полотна, создание комфортных и безопасных условий для водителей и пешеходов.

Киевавтодор призывает жителей и гостей города учитывать это при планировании своих маршрутов, чтобы избегать неудобств и заранее корректировать время поездок. В корпорации отмечают, что подобные мероприятия необходимы для повышения безопасности и качества дорожной инфраструктуры, а также извиняются водителям и пассажирам общественного транспорта за временные трудности.

