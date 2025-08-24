Споживачів Волинської області попереджають про тимчасові обмеження через графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня.

Графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Волинській області охоплює кілька населених пунктів Володимирського та Ковельського районів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії "Газмереж", причина обмежень планові ремонтно-профілактичні роботи на газових мережах, які забезпечують стабільність та безпеку постачання.

Графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Волинській області передбачає зниження тиску блакитного палива у селах Житані, Хобултова, Хмелівка, Хмелів, Бегета, Міжлісся, Микуличі, Нехвороща, Березовичі, Яковичі.

у с. Житані, с. Хобултова, с. Хмелівка, с. Хмелів, с. Бегета, с. Міжлісся, с. Микуличі, с. Нехвороща, с. Березовичі та с. Яковичі. Місцевим рекомендують обмежити газоспоживання 26.08 з 08:00 до 17:00.

В разі повного припинення газопостачання його відновлення відбудеться після завершення робіт за умови доступу до газового обладнання. Мешканцям радять перекрити крани перед газовими приладами.

Крім того, у Фалемичах Володимирського району тимчасово припинять газопостачання 26.08 з 08:00 до 17:00. Обмеження стосуються вулиць Набережної, Центральної та Прибережної.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови наявності доступу до газового обладнання.

Окрім цього, графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Волинській області передбачає тимчасові незручності й у Колодяжному Ковельського району.

Там тимчасово припинять подачу блакитного палива з 09:00 25.08 до 14:00 28.08 для 78 споживачів. Обмеження стосуються вулиць Богдана Хмельницького, Корольова, Луцька, Молодіжна, Олійника, Польова, Шевченка та Шкільна.

