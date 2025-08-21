Місцевим мешканцям варто враховувати графік відключення світла у Дніпрі з 22 до 24 серпня, адже це принесе певні незручності.

Графік відключення світла у Дніпрі з 22 до 24 серпня буде діяти через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як інформують в Телеграм-каналі ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", графік відключення світла у Дніпрі з 22 до 24 серпня в окремі дні стосувтиметься певних вулиць.

Так, 22.08 з 08:00 до 18:00 без електрики залишаться мешканці вулиць Аеродром від 1 до 8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 13, 13А, 14А, 17, 17А, 32, Будівельників, 295 та Аеропорт, 436. Причиною знеструмлен є планові ремонтні роботи, які в довгостроковій перспективі дозволяють підтримувати стабільність мережі та уникати аварій.

Наступного дня, 23.08, з 08:00 до 18:00 електроенергію не подаватимуть на Данила Нечая, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 19Д, 21, 23, 25, 29, 29А, 31 та на Підмогильного, 7 і 9. Енергетики наголошують, що роботи необхідні для оновлення обладнання і забезпечення безперебійного електропостачання у майбутньому.

24.08 з 08:00 до 18:00 відключення електроенергії торкнеться вулиці Василя Сліпака, 35А та Квартальної, 41. Планові роботи дозволяють підтримувати мережу в належному стані та зменшувати ризик аварійних ситуацій.

Важливо розуміти, що графік відключення світла у Дніпрі з 22 до 24 серпня діє тільки на зазначені адреси, але навіть тимчасові перебої можуть вплинути на роботу побутових приладів.

Для місцевих мешканців рекомендують заздалегідь підготуватися до знеструмлень, зарядити всі необхідні пристрої та передбачити альтернативне освітлення. Це допоможе мінімізувати незручності, або й зовсім їх не помітити.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.