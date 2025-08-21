Местным жителям следует учитывать график отключения света в Днепре с 22 по 24 августа, ведь это доставит определенные неудобства.

График отключения света в Днепре с 22 по 24 августа будет действовать из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", график отключения света в Днепре с 22 по 24 августа в отдельные дни будет касаться определенных улиц.

Так, 22.08 с 08:00 до 18:00 без электричества останутся жители улиц Аэродром от 1 до 8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 13, 13А, 14А, 17, 17А, 32, Строителей, 3 обесточены плановые ремонтные работы, которые в долгосрочной перспективе позволяют поддерживать стабильность сети и избегать аварий.

На следующий день, 23.08, с 08:00 до 18:00 электроэнергию не будут подавать на Данила Нечая, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 19Д, 21, 23, 25, 29, 27А и 99, 29А, 29, 29А, подчеркивают, что работы необходимы для обновления оборудования и обеспечения бесперебойного электроснабжения в будущем.

24.08 с 08:00 до 18:00 отключение электроэнергии коснется улицы Василия Слипака, 35А и Квартальной, 41. Плановые работы позволяют поддерживать сеть в надлежащем состоянии и уменьшать риск аварийных ситуаций.

Важно понимать, что график отключения света в Днепре с 22 по 24 августа действует только на указанные адреса, но даже временные перебои могут повлиять на работу бытовых приборов.

Для местных жителей рекомендуют заранее подготовиться к обесточениям, зарядить все необходимые устройства и предусмотреть альтернативное освещение. Это поможет минимизировать неудобства, или вовсе их не заметить.

