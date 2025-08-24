Потребителей Волынской области предупреждают о временных ограничениях из-за графика отключения газа на неделю с 25 по 31 августа.

График отключения газа в неделю с 25 по 31 августа в Волынской области охватывает несколько населенных пунктов Владимирского и Ковельского районов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсетей", причина ограничений плановых ремонтно-профилактических работ на газовых сетях, обеспечивающих стабильность и безопасность поставок.

График отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Волынской области предусматривает снижение давления голубого топлива в селах Житане, Хобултова, Хмелевка, Хмелев, Бегета, Межлесья, Микуличи, Неболоща, Березовичи, Яковлевичи.

в с. Житы, с. Хобултова, с. Хмелевка, с. Хмелев, с. Бегета, с. Межлесье, с. Микуличи, с. Неболезнь, с. Березовичи и с. Яковлевичи. Местным рекомендуют ограничить газопотребление 26.08 с 08:00 до 17:00 .

В случае полного прекращения газоснабжения, его восстановление произойдет после завершения работ при условии доступа к газовому оборудованию. Жителям советуют перекрыть краны перед газовыми приборами.

Кроме того, в Фалемичах Владимирского района временно прекратят газоснабжение 26:08 с 08:00 до 17:00. Ограничения относятся к улицам Набережной, Центральной и Прибрежной.

Возобновление газоснабжения произойдет после завершения ремонтно-профилактических работ при наличии доступа к газовому оборудованию.

Кроме того, график отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Волынской области предусматривает временные неудобства и в Колодежном районе Ковеля.

Там временно прекратят подачу голубого топлива с 09:00 25:08 до 14:00 28:08 для 78 потребителей. Ограничения касаются улиц Богдана Хмельницкого, Королева, Луцка, Молодежная, Олейника, Полевая, Шевченко и Школьная.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.