Продовжується підтримка внутрішньо переміщених осіб, однак у серпні частина переселенців може не отримати грошову допомогу для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.net.

Виплата передбачена постановою №332.

Це станеться у випадку, якщо люди більше не відповідають визначеним критеріям для надання допомоги.

Пенсійний фонд України призначає та виплачує фінансову підтримку найбільш вразливим категоріям переселенців:

особам, що виїхали з територій, де тривають чи тривали бойові дії, а також із тимчасово окупованих територій;

людям, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання;

дітям, народженим у внутрішніх переселенців, які перебувають на обліку як переселенець.

Розмір виплат становить 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 грн для всіх інших категорій.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області надається строком на шість місяців з місяця звернення, незалежно від дати подання заяви. При цьому загальний період отримання такої підтримки не може перевищувати 12 місяців.

Перепризначення виплат на наступні 6 місяців можливе, якщо у складі сім’ї є:

неповнолітні діти;

особи з інвалідністю;

люди пенсійного віку;

одинокі матері чи батьки, що виховують дитину;

багатодітні родини;

особи, що доглядають за людьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю;

українці, які проходять лікування чи реабілітацію після поранення, отриманого внаслідок воєнних дій;

студенти та учні ВПО віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі та не мають власної родини.

Важливо: працездатні переселенці, які протягом трьох місяців з моменту призначення допомоги не працевлаштувалися, повинні або знайти роботу, або зареєструватися у центрі зайнятості, або відкрити власну справу (ФОП), отримати грант чи ваучер на підвищення кваліфікації.

