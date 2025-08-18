Продовжується підтримка внутрішньо переміщених осіб, однак у серпні частина переселенців може не отримати грошову допомогу для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.net.
Виплата передбачена постановою №332.
Це станеться у випадку, якщо люди більше не відповідають визначеним критеріям для надання допомоги.
Пенсійний фонд України призначає та виплачує фінансову підтримку найбільш вразливим категоріям переселенців:
- особам, що виїхали з територій, де тривають чи тривали бойові дії, а також із тимчасово окупованих територій;
- людям, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання;
- дітям, народженим у внутрішніх переселенців, які перебувають на обліку як переселенець.
Розмір виплат становить 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 грн для всіх інших категорій.
Грошова допомога для ВПО в Одеській області надається строком на шість місяців з місяця звернення, незалежно від дати подання заяви. При цьому загальний період отримання такої підтримки не може перевищувати 12 місяців.
Перепризначення виплат на наступні 6 місяців можливе, якщо у складі сім’ї є:
- неповнолітні діти;
- особи з інвалідністю;
- люди пенсійного віку;
- одинокі матері чи батьки, що виховують дитину;
багатодітні родини;
- особи, що доглядають за людьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю;
- українці, які проходять лікування чи реабілітацію після поранення, отриманого внаслідок воєнних дій;
- студенти та учні ВПО віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі та не мають власної родини.
Важливо: працездатні переселенці, які протягом трьох місяців з моменту призначення допомоги не працевлаштувалися, повинні або знайти роботу, або зареєструватися у центрі зайнятості, або відкрити власну справу (ФОП), отримати грант чи ваучер на підвищення кваліфікації.
