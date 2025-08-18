Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предоставляется сроком на шесть месяцев с месяца обращения.

Продолжается поддержка внутриперемещенных лиц, однако в августе часть переселенцев может не получить денежную помощь для ВПЛ в Одесской области, сообщает Politeka.net.

Выплата предусмотрена постановлением №332.

Это произойдет в случае, если люди больше не отвечают определенным критериям оказания помощи.

Пенсионный фонд Украины назначает и выплачивает финансовую поддержку наиболее уязвимым категориям переселенцев:

лицам, выехавшим с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также с временно оккупированных территорий;

людям, чье жилье было разрушено или признано непригодным для проживания;

детям, рожденным у внутренних переселенцев, состоящих на учете как переселенец.

Размер выплат составляет 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для всех других категорий.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предоставляется сроком на шесть месяцев с месяца обращения, независимо от даты подачи заявления. При этом общий период получения такой поддержки не может превышать 12 месяцев.

Переназначение выплат на следующие 6 месяцев возможно, если в составе семьи есть:

несовершеннолетние дети;

лица с инвалидностью;

люди пенсионного возраста;

одинокие матери или родители, воспитывающие ребенка;

многодетные семьи;

украинцы, проходящие лечение или реабилитацию после ранения, полученного в результате военных действий;

студенты и ученики ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся на дневной форме и не имеют собственной семьи.

Важно: трудоспособные переселенцы, которые в течение трех месяцев с момента назначения помощи не трудоустроились, должны либо найти работу, либо зарегистрироваться в центре занятости, либо открыть собственное дело (ФЛП), получить грант или ваучер на повышение квалификации.

