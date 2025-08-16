Графік відключення газу у Вінницькій області з 18 по 22 серпня дозволить виконати необхідні заходи.

Графік відключення газу у Вінницькій області з 18 по 22 серпня охопить кілька громад та населених пунктів, передає Politeka.

Вінницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомила про проведення ремонтно-профілактичних робіт для підтримання належного технічного стану мереж і забезпечення безпечного постачання природного газу.

З 9:00 18 серпня до 17:00 21-го без газопостачання залишаться споживачі у селах Стрільченці, Шолудьки, Воробіївка, Мала Бушинка, Сокілець, Олексіївка Немирівської ОТГ, Данківка, Печера Тульчинської ОТГ.

З 8:00 18 числа до 17:00 22-го подача газу буде припинена у смт Бар (вулиці Прочаківського, Садова, Січових Стрільців, Сонячна, Вокзальна, крім будинків №27, №28, №29), а також у селі Заможне на вулицях Б. Хмельницького та У. Кармелюка (будинки №56–61).

Крім того, з 8:00 19 серпня до 17:00 22-ге відключення відбудеться у селах Війтівці, Качанівка, Семки, Ольжине Хмільницького району.

Споживачів просять перекрити крани на газопроводах перед приладами та забезпечити доступ працівників до помешкань для відновлення постачання. Відновлювальні роботи виконуватимуться лише за присутності мешканців.

