График отключения газа в Винницкой области с 18 по 22 августа позволит выполнить необходимые меры.

График отключения газа в Винницкой области с 18 по 22 августа охватит несколько общин и населённых пунктов, передает Politeka.

Винницкий филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» сообщил о проведении ремонтно-профилактических работ по поддержанию надлежащего технического состояния сетей и обеспечению безопасной поставки природного газа.

С 9:00 18 августа до 17:00 21 без газоснабжения останутся потребители в селах Стрельченцы, Шолудьки, Воробиевка, Малая Бушинка, Соколец, Алексеевка Немировской ОТГ, Данковка, Пещера Тульчинской ОТГ.

С 8:00 18 числа до 17:00 22-го подача газа будет прекращена в пгт Бар (улицы Прочаковского, Садовая, Сечевых Стрельцов, Солнечная, Вокзальная, кроме домов №27, №28, №29), а также в селе Заможное на улицах Б. Хмельницкого-У.

Кроме того, с 8:00 19 августа до 17:00 22-е отключение состоится в селах Войтовцы, Качановка, Семки, Ольжине Хмельницкого района.

Потребителей просят перекрыть краны на газопроводах перед приборами и обеспечить доступ работников к помещениям для возобновления поставок. Восстановительные работы будут выполняться только при наличии жителей.

