Робота для пенсіонерів у Миколаєві доступна у кількох компаніях міста, які пропонують різні варіанти зайнятості, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Ліцей №55 шукає вчителя біології на неповне навантаження. Заробітна плата становить 7 000–10 000 грн. Вакансія передбачає викладання біології та роботу з учнями. Вимога до кандидата — вища освіта. Школа готова прийняти студента або пенсіонера.

Компанія Велам, ВТФ пропонує посаду оббивальника меблів із зарплатою 11 000–18 000 грн. Робота повна, без вимог до досвіду, підходить для студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Кандидати працюватимуть із пневмоінструментом, виконуючи виробничі процеси за технологічними картами та інструкціями, контролюючи якість напівфабрикатів та готової продукції.

Перша зміна 7:00–15:30, друга 15:30–23:40. Передбачено виробниче навчання, можливість освоїти декілька професій та преміальні за виконання планових показників.

RetailGroup запрошує охоронника або охоронницю з зарплатою від 19 200 грн. Передбачається контроль контрольно-пропускного режиму, забезпечення безпеки покупців, співробітників та майна магазину, а також врегулювання конфліктних ситуацій. Графік 2/2 з 8:00 до 22:00.

Компанія надає навчання, професійне зростання, безкоштовну форму та своєчасну виплату. Підходить для студентів та осіб пенсійного віку. Співбесіда проводиться у супермаркеті «Велмарт» за адресою пр-т Миру, 1/1 з 10:00 до 15:00.

Всі вакансії забезпечують офіційне працевлаштування, стабільну зарплату та можливість розвитку. Робота для пенсіонерів у Миколаєві надається в різних напрямках зайнятості — від освіти до виробництва та охорони.

